Ночью в ряде регионов России прозвучала воздушная тревога из-за атаки дронов. Слышали взрывы в Махачкале, также взрывы в Саранске. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Дагнефтепродукт и Саранский механический завод.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев.

Атака на НПЗ в Махачкале

В Махачкале в Дагестане ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод Дагнефтепродукт. В районе объекта слышали стрельбу и два мощных взрыва.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории Дагестана украинские дроны атаковали одно из предприятий. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Этот завод в Махачкале находится в 1,7 тысячи километров от Украины.

Атака на Мордовию

Ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии. Этот завод производит взрывчатые вещества.

По данным журналистов Telegram-канала ASTRA, минимум один из беспилотников попал по территории Саранского механического завода.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов подтвердил, что одно из предприятий в Саранске получило повреждения в результате атаки дронов. Какое именно предприятие, он не назвал. В городе находится завод Оптиковолоконные системы, который ранее уже был объектом атак.

Саранский механический завод является звеном в госкорпорации Ростех и производит оборудование и детали для различных отраслей промышленности, в частности для машиностроения и частично для оборонного сектора. Согласно открытым данным, Саранский механический завод выпускает механические узлы, компоненты и запасные части, а также изделия для транспортной и специальной техники. В 2020 году завод останавливал свою работу на три месяца из-за нарушения требований безопасности при производстве взрывчатых веществ.

Также ночью 22 октября дроны атаковали нефтегазовые и энергетические объекты в Самарской области, оккупированном Крыму.

По данным Минобороны РФ, ночью 22 октября российская противовоздушная оборона якобы сбила 33 украинских дрона, в частности: 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 3 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Псковской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Новгородской области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Тверской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области.

Напомним, что 19 октября 2025 года дроны атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, остановив его работу. Завод принадлежит Газпрому. Стоит отметить, что от этого завода зависит добыча в Казахстане (Карачаганакское месторождение поставляет газ и конденсат через газоперерабатывающий завод в Оренбурге). После атаки на заводе остановили приемку газа из Казахстана. И как следствие Карачаганакское месторождение сократило добычу примерно на 25-30%.

21 октября сообщалось, что дроны атаковали подстанцию в Трубчевске в Брянской области, а в Смоленске из-за ударов горела ТЭЦ.

