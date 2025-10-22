Ночью в ряде регионов России прозвучала воздушная тревога из-за атаки дронов. Слышали взрывы в Махачкале, также взрывы в Саранске. Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод Дагнефтепродукт и Саранский механический завод.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на очевидцев.

Атака на НПЗ в Махачкале

В Махачкале в Дагестане ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод Дагнефтепродукт. В районе объекта слышали стрельбу и два мощных взрыва.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что на территории Дагестана украинские дроны атаковали одно из предприятий. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Этот завод в Махачкале находится в 1,7 тысячи километров от Украины.

Атака на Мордовию

Ночью 22 октября дроны атаковали Саранский механический завод в Мордовии. Этот завод производит взрывчатые вещества.

По данным журналистов Telegram-канала ASTRA, минимум один из беспилотников попал по территории Саранского механического завода.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов подтвердил, что одно из предприятий в Саранске получило повреждения в результате атаки дронов. Какое именно предприятие, он не назвал. В городе находится завод Оптиковолоконные системы, который ранее уже был объектом атак.

Саранский механический завод является звеном в госкорпорации Ростех и производит оборудование и детали для различных отраслей промышленности, в частности для машиностроения и частично для оборонного сектора. Согласно открытым данным, Саранский механический завод выпускает механические узлы, компоненты и запасные части, а также изделия для транспортной и специальной техники. В 2020 году завод останавливал свою работу на три месяца из-за нарушения требований безопасности при производстве взрывчатых веществ.

Также ночью 22 октября дроны атаковали нефтегазовые и энергетические объекты в Самарской области, оккупированном Крыму.

По данным Минобороны РФ, ночью 22 октября российская противовоздушная оборона якобы сбила 33 украинских дрона, в частности: 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 3 БПЛА – над территорией оккупированного Крыма, 3 БПЛА – над территорией Ростовской области, 3 БПЛА – над территорией Псковской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Новгородской области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Тверской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области.

Силы обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу 21 октября 2025

Напомним, что 19 октября 2025 года дроны атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод, остановив его работу. Завод принадлежит Газпрому. Стоит отметить, что от этого завода зависит добыча в Казахстане (Карачаганакское месторождение поставляет газ и конденсат через газоперерабатывающий завод в Оренбурге). После атаки на заводе остановили приемку газа из Казахстана. И как следствие Карачаганакское месторождение сократило добычу примерно на 25-30%.

21 октября сообщалось, что дроны атаковали подстанцию в Трубчевске в Брянской области, а в Смоленске из-за ударов горела ТЭЦ.

В России Новокуйбишевский НПЗ остановил переработку нефти после атаки дронов

