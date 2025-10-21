Запустили Storm Shadow: ВСУ нанесли удар по Брянскому химическому заводу
Силы обороны Украины нанесли массированный удар по Брянскому химическому заводу на территории России, в частности ракетами воздушного базирования Storm Shadow.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 21 октября.
Брянский химический завод: последствия удара
Как утверждают в Генштабе, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВСУ вместе с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу.
По информации Генштаба, среди прочего, массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.
— Результаты поражения уточняются, — отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Брянский химический завод на карте
Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса на территории России.
Как отмечают в Генштабе, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов Украины.
Брянский химический завод расположен вблизи города Сельцо в Брянской области России.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары по стратегическим объектам ВПК на территории России, ослабляя наступательный потенциал страны-агрессора.