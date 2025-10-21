Силы обороны Украины нанесли массированный удар по Брянскому химическому заводу на территории России, в частности ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 21 октября.

Брянский химический завод: последствия удара

Как утверждают в Генштабе, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВСУ вместе с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу.

По информации Генштаба, среди прочего, массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

— Результаты поражения уточняются, — отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Брянский химический завод на карте

Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса на территории России.

Как отмечают в Генштабе, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов Украины.

Брянский химический завод расположен вблизи города Сельцо в Брянской области России.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары по стратегическим объектам ВПК на территории России, ослабляя наступательный потенциал страны-агрессора.

