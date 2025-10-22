Вночі у низці регіонів Росії лунала повітряна тривога через атаку дронів. Чули вибухи у Махачкалі, також вибухи у Саранську. Безпілотники атакували нафтопереробний завод Дагнафтопродукт та Саранський механічний завод.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA із посиланням на очевидців.

Атака на НПЗ в Махачкалі

У Махачкалі в Дагестані ударні дрони атакували нафтопереробний завод Дагнафтопродукт. В районі об’єкта чули стрілянину та два потужні вибухи.

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков повідомив, що на території Дагестану українські дрони атакували одне з підприємств. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Цей завод у Махачкалі розташований за 1,7 тисячі кілометрів від України.

Атака на Мордовію

Вночі 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод в Мордовії. Це завод виробляє вибухові речовини.

За даними журналістів Telegram-каналу ASTRA, мінімум один із безпілотників влучив по території Саранського механічного заводу.

Раніше глава Мордовії Артем Здунов підтвердив, що одне з підприємств у Саранську дістало пошкодження в результаті атаки дронів. Що за підприємство, він не назвав. У місті розташований завод Оптиковолоконні системи, який раніше вже був об’єктом атак.

Саранський механічний завод є ланкою у держкорпорації Ростех та виготовляє обладнання та деталі для різних галузей промисловості, зокрема для машинобудування і частково для оборонного сектора. Згідно з відкритими даними, Саранський механічний завод випускає механічні вузли, компоненти та запасні частини, а також вироби для транспортної та спеціальної техніки. У 2020 році завод зупиняв свою роботу на три місяці через порушення вимог безпеки при виробництві вибухових речовин.

Також вночі 22 жовтня дрони атакували нафтогазові та енергетичні об’єкти у Самарській області, окупованому Криму.

За даними Міноборони РФ, вночі 22 жовтня російська протиповітряна оборона начебто збила 33 українські дрони, зокрема: 8 БпЛА – над територією Брянської області, 4 БпЛА – над акваторією Азовського моря, 4 БпЛА – над територією Ленінградської області, 3 БпЛА – над територією окупованого Криму, 3 БпЛА – над територією Ростовської області, 3 БпЛА – над територією Псковської області, 3 БпЛА – над акваторією Чорного моря, 2 БпЛА – над територією Новгородської області, 1 БпЛА – над територією Орловської області, 1 БпЛА – над територією Тверської області, 1 БпЛА – над територією Тульської області.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2025 року дрони атакували Оренбурзький газопереробний завод, зупинивши його роботу. Завод належить Газпрому. Варто зауважити, що від цього заводу залежить видобуток у Казахстані (Карачаганакське родовище постачає газ та конденсат через газопереробний завод в Оренбурзі). Після атаки на заводі зупинили приймання газу з Казахстану. І як наслідок Карачаганакське родовище скоротило видобуток приблизно на 25-30%.

21 жовтня повідомлялося, що дрони атакували підстанцію в Трубчевську в Брянській області, а в Смоленську через удари горіла ТЕЦ.

