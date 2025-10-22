Вночі у низці регіонів Росії лунала повітряна тривога через атаку дронів. Чули вибухи у Махачкалі, також вибухи у Саранську. Безпілотники атакували нафтопереробний завод Дагнафтопродукт та Саранський механічний завод.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA із посиланням на очевидців.

Атака на НПЗ в Махачкалі

У Махачкалі в Дагестані ударні дрони атакували нафтопереробний завод Дагнафтопродукт. В районі об’єкта чули стрілянину та два потужні вибухи.

Зараз дивляться

Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков повідомив, що на території Дагестану українські дрони атакували одне з підприємств. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Цей завод у Махачкалі розташований за 1,7 тисячі кілометрів від України.

Атака на Мордовію

Вночі 22 жовтня дрони атакували Саранський механічний завод в Мордовії. Це завод виробляє вибухові речовини.

За даними журналістів Telegram-каналу ASTRA, мінімум один із безпілотників влучив по території Саранського механічного заводу.

Раніше глава Мордовії Артем Здунов підтвердив, що одне з підприємств у Саранську дістало пошкодження в результаті атаки дронів. Що за підприємство, він не назвав. У місті розташований завод Оптиковолоконні системи, який раніше вже був об’єктом атак.

Саранський механічний завод є ланкою у держкорпорації Ростех та виготовляє обладнання та деталі для різних галузей промисловості, зокрема для машинобудування і частково для оборонного сектора. Згідно з відкритими даними, Саранський механічний завод випускає механічні вузли, компоненти та запасні частини, а також вироби для транспортної та спеціальної техніки. У 2020 році завод зупиняв свою роботу на три місяці через порушення вимог безпеки при виробництві вибухових речовин.

Також вночі 22 жовтня дрони атакували нафтогазові та енергетичні об’єкти у Самарській області, окупованому Криму.

За даними Міноборони РФ, вночі 22 жовтня російська протиповітряна оборона начебто збила 33 українські дрони, зокрема: 8 БпЛА – над територією Брянської області, 4 БпЛА – над акваторією Азовського моря, 4 БпЛА – над територією Ленінградської області, 3 БпЛА – над територією окупованого Криму, 3 БпЛА – над територією Ростовської області, 3 БпЛА – над територією Псковської області, 3 БпЛА – над акваторією Чорного моря, 2 БпЛА – над територією Новгородської області, 1 БпЛА – над територією Орловської області, 1 БпЛА – над територією Тверської області, 1 БпЛА – над територією Тульської області.

Читайте також
Запустили Storm Shadow: ЗСУ уразили Брянський хімічний завод
Сили оборони України уразили Брянський хімічний завод 21 жовтня 2025

Нагадаємо, що 19 жовтня 2025 року дрони атакували Оренбурзький газопереробний завод, зупинивши його роботу. Завод належить Газпрому. Варто зауважити, що від цього заводу залежить видобуток у Казахстані (Карачаганакське родовище постачає газ та конденсат через газопереробний завод в Оренбурзі). Після атаки на заводі зупинили приймання газу з Казахстану. І як наслідок Карачаганакське родовище скоротило видобуток приблизно на 25-30%.

21 жовтня повідомлялося, що дрони атакували підстанцію в Трубчевську в Брянській області, а в Смоленську через удари горіла ТЕЦ.

Читайте також
Російський НПЗ у Новокуйбишевську припинив переробку після атаки дронів
У Росії Новокуйбишевський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки дронів

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухДагестанМахачкалаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.