Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера перед началом заседания Коалиции желающих, которое проходит сегодня в Лондоне.

Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский встретился со Стармером

Во время встречи глава британского правительства отметил нежелание российского диктатора Владимира Путина останавливать войну и подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию.

Сейчас смотрят

– То, что мы видим со стороны Путина – это абсолютное нежелание взаимодействовать. На самом деле, наоборот, это продолжение атак, увеличение количества потерь среди мирных жителей и детей, – заявил Стармер, выразив соболезнования жертвам среди украинцев.

Британский премьер наметил основные направления совместных действий.

– Я действительно думаю, что на этой неделе мы можем действительно надавить на Россию с помощью газа… Я думаю, что мы можем сделать еще больше относительно возможностей, в частности… далеко идущих, и, конечно, жизненно важной работы коалиции, когда речь идет о необходимых гарантиях безопасности, – добавил он.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил народа Великобритании и короля Чарльза ІІІ за поддержку Украины и согласился с оценкой действий российского руководства.

– Да, я согласен с вами, что Путин не показывает, что хочет остановить войну. И здесь он соглашается толкать нас к такой гуманитарной катастрофе, которую хочет организовать этой зимой. И, конечно, с его вниманием, энергией и газом, который является инструментом, чтобы это понять, – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что во время заседания планирует обсудить гарантии безопасности, вопросы противовоздушной обороны и энергетическую поддержку Украины.

– Я очень благодарен вам, что мы не одиноки в этой ситуации с самого начала войны, но особенно сейчас это очень важно… Спасибо, что вы остаетесь с нами, – подчеркнул украинский президент.

Согласно информации правительства Великобритании, заседание Коалиции желающих состоится 24 октября в Лондоне в смешанном формате: очно и онлайн.

Ожидается, что Кир Стармер обратится к европейским лидерам с тремя ключевыми инициативами:

изъятие российских энергоносителей с мирового рынка;

разблокирование российских суверенных активов по финансированию обороны Украины;

увеличение снабжения оружия большой дальности.

Также премьер Великобритании объявит об ускорении программы поставок ракет, благодаря чему 140 легких многоцелевых ракет (LMM) будут доставлены в Украину уже этой зимой.

Как сообщается, представитель США на заседании не будет участвовать.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.