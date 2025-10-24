Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера перед початком засідання Коаліції охочих, яке відбувається сьогодні у Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський зустрівся зі Стармером

Під час зустрічі глава британського уряду наголосив на небажанні російського диктатора Володимира Путіна зупиняти війну та підкреслив важливість подальшого тиску на Росію.

– Те, що ми бачимо з боку Путіна – це абсолютне небажання взаємодіяти. Насправді, навпаки, це продовження атак, збільшення кількості втрат серед мирних жителів та дітей, – заявив Стармер, висловивши співчуття щодо жертв серед українців.

Британський прем’єр окреслив основні напрямки спільних дій.

– Я справді думаю, що цього тижня ми можемо дійсно натиснути на Росію за допомогою газу… Я думаю, що ми можемо зробити ще більше щодо можливостей, зокрема… далекосяжних, і, звичайно, життєво важливої роботи коаліції, коли йдеться про необхідні гарантії безпеки, – додав він.

У свою чергу президент Володимир Зеленський подякував народу Великої Британії та королю Чарльзу ІІІ за підтримку України та погодився з оцінкою дій російського керівництва.

– Так, я згоден з вами, що Путін не показує, що хоче зупинити війну. І тут він погоджується штовхати нас до такої гуманітарної катастрофи, яку хоче організувати цієї зими. І, звичайно, з його увагою, енергією та газом, який є інструментом, щоб це зрозуміти, – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що під час засідання планує обговорити гарантії безпеки, питання протиповітряної оборони та енергетичну підтримку України.

– Я дуже вдячний вам, що ми не самотні в цій ситуації з самого початку війни, але особливо зараз це дуже важливо… Дякую, що ви залишаєтеся з нами, – підкреслив український президент.

Згідно з інформацією уряду Великої Британії, засідання Коаліції охочих відбудеться 24 жовтня у Лондоні в змішаному форматі: очно та онлайн.

Очікується, що Кір Стармер звернеться до європейських лідерів із трьома ключовими ініціативами:

вилучення російських енергоносіїв зі світового ринку;

розблокування російських суверенних активів для фінансування оборони України;

збільшення постачання зброї великої дальності.

Також прем’єр Великої Британії оголосить про прискорення програми поставок ракет, завдяки чому 140 легких багатоцільових ракет (LMM) буде доставлено в Україну вже цієї зими.

Як повідомляється, представник США на засіданні не братиме участі.

