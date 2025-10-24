Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Лондоне: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ.
Об этом сообщает BBC, а также подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ
По его словам, встреча прошла в рамках официальной программы пребывания президента в Соединенном Королевстве.
Как отмечается, у Зеленского также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и участие в заседании Коалиции желающих, где будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и усиление давления на Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что европейские лидеры соберутся в пятницу, 24 октября, в Лондоне на встречу Коалиции желающих, чтобы скоординировать дальнейшие действия по усилению давления на Россию в преддверии зимнего периода.
Основная цель встречи – выработать общую стратегию для укрепления позиций и ограничения возможностей России продолжать войну.