Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ.

Об этом сообщает BBC, а также подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский встретился с Чарльзом ІІІ

По его словам, встреча прошла в рамках официальной программы пребывания президента в Соединенном Королевстве.

Сейчас смотрят

Как отмечается, у Зеленского также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и участие в заседании Коалиции желающих, где будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские лидеры соберутся в пятницу, 24 октября, в Лондоне на встречу Коалиции желающих, чтобы скоординировать дальнейшие действия по усилению давления на Россию в преддверии зимнего периода.

Основная цель встречи – выработать общую стратегию для укрепления позиций и ограничения возможностей России продолжать войну.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.