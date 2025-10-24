Европейские лидеры соберутся в пятницу, 24 октября, в Лондоне на встречу Коалиции желающих, чтобы скоординировать дальнейшие действия по усилению давления на Россию в преддверии зимнего периода.

Встреча Коалиции желающих в Лондоне

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

– Лидеры соберутся сегодня днем, как лично, так и виртуально, чтобы обсудить, как они могут усилить давление на Путина, поскольку он продолжает убивать невинных мирных жителей неизбирательными ударами по всей Украине, включая удары по детскому саду на этой неделе, – говорится в заявлении британского правительства.

Основная цель встречи – выработать общую стратегию для укрепления позиций и ограничения возможностей России продолжать войну.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что единственное лицо, участвующее в этом конфликте и не желающее остановить войну — это президент Путин, и его удары по маленьким детям в детском саду на этой неделе отчетливо демонстрируют это.

– Снова и снова мы предлагаем Путину шанс прекратить его ненужное вторжение, прекратить убийства и отозвать свои войска, но он постоянно отвергает эти предложения и любой шанс на мир. От поля боя до глобальных рынков, поскольку Путин продолжает совершать зверства в Украине, мы должны усилить давление на Россию и опираться на решительные действия президента Трампа. В конце концов безопасность Украины имеет значение для всех нас, и происходящее сегодня на линии фронта на Донбассе формирует наше общее будущее на годы вперед, – добавил он.

Во встрече, которая состоится в здании Офиса иностранных дел, содружества и развития, ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Нидерландов Дика Шуфа, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Их встретят дети из Украинской школы Святой Марии, принявшей сотни юных украинцев после начала полномасштабной войны. К обсуждению онлайн присоединятся еще около 20 лидеров.

Во время встречи британский премьер призовет партнеров обеспечить Украину всем необходимым для укрепления обороны в преддверии холодного сезона.

– Ожидается, что премьер-министр призовет лидеров действовать, чтобы изъять российскую нефть и газ с мирового рынка, завершить работу над российскими суверенными активами, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, а также активизировать предоставление возможностей далекого радиуса действия, чтобы Украина могла развить успех.

Лидеры также рассмотрят пути укрепления энергетической безопасности Украины, поскольку Россия продолжает целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру.

Стармер анонсирует и новые шаги Великобритании по поддержке украинской обороны.

Программа производства ракет будет ускорена – страна поставит более 100 дополнительных ракет противовоздушной обороны ранее запланированного срока, чтобы усилить защиту Украины зимой.

Этот пакет является частью мартовского соглашения между британской промышленностью и Украиной на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Документ предусматривает поставку более 5000 легких многоцелевых ракет (LMM), создание 200 новых рабочих мест и поддержку еще 700 на предприятии Thales в Белфасте.

Контракт уже позволил втрое увеличить производство LMM. Благодаря досрочному выполнению обязательств дополнительные 140 ракет будут переданы Украине уже этой зимой.

