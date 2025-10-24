Європейські лідери зберуться у п’ятницю, 24 жовтня, в Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб скоординувати подальші дії з посилення тиску на Росію напередодні зимового періоду.

Зустріч Коаліції охочих у Лондоні

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

– Лідери зберуться сьогодні вдень, як особисто, так і віртуально, щоб обговорити, як вони можуть посилити тиск на Путіна, оскільки він продовжує вбивати невинних мирних жителів невибірковими ударами по всій Україні, включно з ударами по дитячому садку цього тижня, – йдеться у заяві британського уряду.

Основна мета зустрічі – виробити спільну стратегію для зміцнення позицій України та обмеження можливостей Росії продовжувати війну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що єдина особа, яка бере участь у цьому конфлікті, і не хоче зупинити війну – це президент Путін, і його удари по маленьким дітям у дитячому садку цього тижня чітко демонструють це.

– Знову і знову ми пропонуємо Путіну шанс припинити його непотрібне вторгнення, припинити вбивства та відкликати свої війська, але він постійно відкидає ці пропозиції та будь-який шанс на мир. Від поля бою до глобальних ринків, оскільки Путін продовжує чинити звірства в Україні, ми повинні посилити тиск на Росію та спиратися на рішучі дії президента Трампа. Зрештою, безпека України має значення для всіх нас, і те, що відбувається сьогодні на лінії фронту в Донецьку, формує наше спільне майбутнє на роки вперед, – додав він.

У зустрічі, що відбудеться в будівлі Офісу закордонних справ, Співдружності та розвитку, очікується участь президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, глави уряду Нідерландів Діка Шуфа, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Їх зустрінуть діти з Української школи Святої Марії, яка прийняла сотні українських дітей після початку повномасштабної війни. До обговорення онлайн приєднаються ще близько 20 лідерів.

Під час зустрічі британський прем’єр закличе партнерів забезпечити Україну всім необхідним для зміцнення оборони напередодні холодного сезону.

– Очікується, що прем’єр-міністр закличе лідерів діяти, щоб вилучити російську нафту і газ зі світового ринку, завершити роботу над російськими суверенними активами, щоб розблокувати мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборони України, а також активізувати надання можливостей далекого радіусу дії, щоб Україна могла розвинути успіх, досягнутий цього тижня, – повідомляє уряд.

Лідери також розглянуть шляхи зміцнення енергетичної безпеки України, оскільки Росія продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру.

Стармер анонсує й нові кроки Великої Британії з підтримки української оборони.

Програму виробництва ракет буде прискорено – країна поставить понад 100 додаткових ракет протиповітряної оборони раніше запланованого терміну, щоб посилити захист України взимку.

Цей пакет є частиною березневої угоди між британською промисловістю та Україною на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів.

Документ передбачає постачання понад 5000 легких багатоцільових ракет (LMM), створення 200 нових робочих місць і підтримку ще 700 на підприємстві Thales у Белфасті.

Контракт уже дозволив утричі збільшити виробництво LMM. Завдяки достроковому виконанню зобов’язань, додаткові 140 ракет будуть передані Україні вже цієї зими.

