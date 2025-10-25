ЛЭП Балашовская в поселке Новониколаевский Волгоградской области снова атакована, там возник пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Атакована ЛЭП Балашовская 25 октября: что известно

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, ночью в регионе активно работала российская противовоздушная оборона.

— Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отбита массовая атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, — отметил губернатор.

Он сообщил, что в результате падения обломков дронов в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксирован пожар, который оперативно ликвидировали.

Также во время атаки в Светлоярском районе поврежден частный жилой дом. Пострадавших нет.

Предыдущая атака на ЛЭП Балашовская

Известно, что 16 октября эту подстанцию уже атаковали дроны.

ПС 500 кВ Балашовская установленной мощностью 1523 МВА расположена в рабочем поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области. Подстанция обеспечивает транзит электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

