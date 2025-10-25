ЛЕП Балашовська у селищі Новомиколаївський Волгоградської області знову атакована, там виникла пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Атаковано ЛЕП Балашовська 25 жовтня: що відомо

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, вночі у регіоні активно працювала російська протиповітряна оборона.

Зараз дивляться

— Силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбита масова атака безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області, — зазначив губернатор.

Він повідомив, що у результаті падіння уламків дронів в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксована пожежа, яку оперативно ліквідували.

Також під час атаки у Світлоярському районі пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

Попередня атака на ЛЕП Балашовська

Відомо, що 16 жовтня цю підстанцію вже атакували дрони.

ПС 500 кВ Балашовська встановленою потужністю 1523 МВА розташована в робітничому селищі Новомиколаївський на півночі Волгоградської області. Підстанція забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС в Центральний регіон Росії, а також споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.