16 октября подверглась атаке подстанция ЛЭП Балашовская в Волгоградской области РФ. Из-за этого без света остались ряд близлежащих населенных пунктов.

Атака на подстанцию ЛЭП Балашовская в Волгоградской области: что известно

Атака на подстанцию ЛЭП Балашовская в Волгоградской области РФ произошла ночью 16 октября.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны якобы отразили “массированную атаку дронов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области”.

Сейчас смотрят

По данным Минобороны РФ, силы ПВО якобы перехватили и обезвредили там 11 беспилотников.

Однако, признался глава Волгоградской области, из-за “падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская произошло возгорание”.

Пожар сейчас пытаются потушить спасатели.

Энергетики тем временем восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов.

Повреждений жилых зданий и пострадавших, уверяет Андрей Бочаров, нет.

Что известно о подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области РФ

Подстанция ЛЭП Балашовская в Волгоградской области РФ обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России.

Кроме того, обеспечивает электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Администрация Волгоградской области

Фото: МЧС России

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.