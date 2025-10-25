Региональный суд города Корнойбург в Австрии в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Будет ли экстрадиция бывшего генерала СБУ

В Государственном бюро расследований отметили, что совместно с Министерством юстиции Украины поддерживают активный диалог с правоохранительными органами Австрии для применения этого правового механизма.

В ГБР не назвали имя фигуранта, но судя по фабуле дела, это касается бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Также это подтверждает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Недавно следователи в Украине завершили против него досудебное расследование по ряду статей действующего Уголовного кодекса.

В Государственном бюро расследований сообщили, что после отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства генерал СБУ переехал в октябре 2025 года в Австрию.

По информации украинских правоохранителей, австрийские коллеги были проинформированы об этом факте.

Как добавили в ГБР, благодаря взаимодействию с офисом Генерального прокурора и Минюстом Украины необходимые для экстрадиции документы удалось оперативно подготовить и передать компетентным органам Австрии.

По данным Государственного бюро расследований, после решения об экстрадиции обоснованные обвинения против бывшего генерала СБУ рассмотрит украинский суд.

