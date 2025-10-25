Регіональний суд міста Корнойбург в Австрії найближчим часом розгляне питання щодо видання Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Чи буде екстрадиція колишнього генерала СБУ

У Державному бюро розслідувань зазначили, що разом із Міністерством юстиції України підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії для застосування цього правового механізму.

У ДБР не назвали ім’я фігуранта, але судячи з фабули справи, це стосується колишнього генерала СБУ Андрія Наумова. Також це підтверджує РБК-Україна із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Нещодавно слідчі в Україні завершили проти нього досудове розслідування за низкою статей чинного Кримінального кодексу.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства генерал СБУ переїхав у жовтні 2025 року до Австрії.

За інформацію українських правоохоронців, австрійські колеги були поінформовані про цей факт.

Як додали у ДБР, завдяки взаємодії з офісом Генерального прокурора та Мін’юстом України необхідні для екстрадиції документи вдалося оперативно підготовити та передати компетентним органам Австрії.

За даними Державного бюро розслідувань, після рішення про екстрадицію обґрунтовані звинувачення проти колишнього генерала СБУ розгляне український суд.

