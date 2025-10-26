Торговельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм виходять на завершальну стадію, заявив торговельний представник США Джеймісон Грір.

Торгівельна угода між США та Китаєм

За його словами, сторони працюють над фінальними деталями потенційної угоди, яку невдовзі розглянуть президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Грір, який разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом провів у Куала-Лумпурі серію зустрічей із китайськими високопосадовцями, повідомив, що сторони домовилися про рамкові умови для подальшої дискусії на рівні лідерів.

Очікується, що майбутня зустріч Трампа та Сі матиме важливе значення для глобальної економіки, враховуючи тривалу торговельну напруженість між двома країнами.

– Я думаю, що ми переходимо до остаточних деталей угоди, яку лідери зможуть розглянути та вирішити, чи хочуть вони її укласти разом, – сказав Грір журналістам, охарактеризувавши обговорення як широкомасштабні та конструктивні.

Він також зазначив, що серед ключових тем переговорів були питання, пов’язані з рідкісноземельними мінералами — стратегічно важливими ресурсами для обох економік.

– Ми провели досить конструктивні дискусії з нашими китайськими колегами. Ми вважаємо, що наближаємося до точки, коли маємо щось, що можемо представити лідерам, – додав Грір.

За його словами, переговорники “наближаються до того моменту, коли лідери проведуть дуже продуктивну зустріч наступного тижня”.

До чого тут Тайвань

Тим часом, державний секретар США Марко Рубіо заявив у неділю, що Тайваню не варто турбуватися про майбутні торговельні переговори між США та Китаєм у Малайзії.

– Я не думаю, що ви побачите якусь торговельну угоду, якщо людей турбує те, що ми отримаємо якусь торговельну угоду або пільговий режим у торгівлі в обмін на відхід від Тайваню, – сказав Рубіо журналістам.

Президент Дональд Трамп у свою чергу заявив, що готовий піти на певні поступки, висловивши впевненість у можливості досягнення угоди.

– Вони повинні піти на поступки. Гадаю, ми теж. Ми встановили для них тариф у розмірі 157%. Я не думаю, що це для них прийнятно, і вони хочуть його знизити. А ми хочемо від них певних речей, – зазначив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Він додав, що бачить “дуже хороший шанс укласти дуже всеохоплюючу угоду”, яка може зменшити напруження у торговельних відносинах між двома найбільшими економіками світу.

