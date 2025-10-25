Президент США Дональд Трамп готов встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом он сказал журналистам, направляясь с пятидневным визитом в Азию, пишет The Guardian.

Пятидневное турне Трампа в Малайзию, Японию и Республику Корея станет первым визитом президента США после его второго срока в этот регион. Он должен прибыть в Куала-Лумпур в воскресенье утром по местному времени.

Глава Белого дома сказал журналистам, что готов встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном впервые с 2019 года.

– Я открыт для этого. У меня были прекрасные отношения с ним (Кимом, – Ред.), – сказал Трамп на борту президентского самолета.

Трамп также заявил, что готов признать Северную Корею ядерной державой. Он заявил, что “они являются своего рода ядерной державой”.

– Когда вы говорите, что их нужно признать ядерной державой, то, ну, у них много ядерного оружия, я бы так сказал, – добавил президент США.

Лидеры США и КНДР встречались трижды за первый срок Трампа Ранее Ким заявлял, что готов встретиться с президентом США, если Вашингтон откажется от требования, чтобы Пхеньян отказался от своего ядерного арсенала.

Министр по вопросам воссоединения Южной Кореи заявил в пятницу, что есть “значительная” вероятность того, что Трамп и Ким встретятся во время визита американского лидера в Республику Корея.

Также CNN, ссылаясь на анонимные источники, сообщал, что американские чиновники обсуждали возможность организации встречи во время визита Трампа.

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 30 октября, в южнокорейском Пусане встретится с лидером Китая с Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

