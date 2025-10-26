В Кремле возникли сомнения о том, готовы ли россияне голосовать за участников полномасштабной войны против Украины на фоне подготовки к выборам в Государственную думу РФ в 2026 году.

Будут ли россияне голосовать на выборах за участников войны

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, в администрации российского диктатора Владимира Путина решили на всякий случай проверить настроения населения, несмотря на попытки Кремля героизировать участников войны против Украины.

Цель социологов — выяснить, не оттолкнет ли российских избирателей большое количество участников войны в партийных списках.

— В Москве хорошо понимают: “ветераны” — не романтизированные герои, а люди с оружием, в частности бывшие заключенные, которые могут стать катализатором роста преступности, социальной напряженности и политической дестабилизации, — говорится в сообщении.

Как утверждают в Центре противодействия дезинформации, участники войны против Украины могут представлять прямую угрозу для стабильности режима Путина.

В Кремле рассчитывают, что участники войны, получив депутатские мандаты, будут лояльными к российской власти и станут коммуникаторами с военными, когда те начнут массово возвращаться с фронта.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что многие российские “ветераны”, которые декларируют участие в боевых действиях, на самом деле никогда не были на фронте. Но Кремль использует эти списки, чтобы создать иллюзию большего боевого участия и мобилизации.

В 2026 году около 70-80 участников войны могут попасть в Государственную думу России по различным программам. Таким образом Россия стремится удержать под контролем тех, кто может стать угрозой режиму после возвращения с фронта.

Кроме того, как утверждают в Центре противодействия дезинформации, российская публичная имитация заботы о “ветеранах” имеет целью создать иллюзию наличия “социального лифта”, которым может стать участие в полномасштабной войне против Украины.

