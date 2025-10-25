Украина сейчас находится в острой фазе полномасштабной войны, однако воины добиваются успехов на фронте.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины, герой Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Пивненко об острой фазе боев

— Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянский, Покровский, Лиманский направления. Но скажу за военнослужащего Национальной гвардии — мы стоим на позициях и выполняем штурмовые действия, — сказал Пивненко.

По его словам, отдельные отряды специального назначения сейчас работают на Покровском и Купянском направлениях.

Он подчеркнул, что воины имеют определенные успехи, например, на Купянском направлении или стабилизировать ситуацию под Мирноградом и отбросить российских оккупантов, чтобы они перешли к оборонительным действиям.

Пивненко о “килзонах” на фронте

Бригадный генерал поделился, на каком этапе внедрения находятся сейчас так называемые “килзоны” на фронте.

По его словам, на определенных направлениях они работают идеально, ведь российские войска туда в принципе не доходят.

Однако он признал, что на главном направлении удара очень трудно сдерживать врага, поскольку его тактика значительно изменилась.

— Они уже по одному идут, по два, выходят пешком там через определенное время, могут двое-трое суток добираться до тех точек, которые указаны их штабами, — обратил внимание Пивненко.

По его словам, это очень трудно контролировать, поскольку может быть непогода, во время которой дроны могут не летать. Командующий Нацгвардией подчеркнул, что как украинские воины меняют тактику, так и россияне.

Півненко о ведении боевых действий

Герой Украины объяснил, что продолжается подготовка к следующему году для ведения боевых действий.

— Мы понимаем, что только так — иначе не будет. Возможно, будет какое-то прекращение на линии разграничения. Это нам на руку. Мы тоже перестроимся быстро и будем готовиться к следующим боевым действиям, — сказал Пивненко.

Бригадный генерал предположил, что могут произойти какие-то изменения в РФ, после чего страна-агрессор откажется от своих планов. Он подчеркнул, что тогда украинцы будут продолжать развивать свое государство.

Источник: Мы — Украина

