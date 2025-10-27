В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1: какие последствия
В Турции зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Землетрясение в Турции 27 октября: что известно
Подземные толчки были зафиксированы вечером 27 октября в городе Синдирги (провинция Балыкесир) примерно в 22:48 по местному времени.
По предварительным данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине около 6 км. Толчки ощущались не только в Баликесире, но и в нескольких соседних провинциях, в частности в Стамбуле и Измире.
После основного удара регион продолжали беспокоить афтершоки — самый мощный из них имел магнитуду 4,2.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Manisa’da hissedildi https://t.co/QqDXnhyWYA pic.twitter.com/Ts2MZ5ryRl
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025
Министерство внутренних дел Турции совместно с Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) немедленно начали полевые обследования.
Министр внутренних дел Али Йерликая выразил поддержку пострадавшим и подчеркнул, что все спасательные подразделения активно работают в зоне стихии.
Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу сообщил, что в настоящее время серьезных негативных последствий от землетрясения не зафиксировано.
Напомним, 14 октября в том же районе также произошло землетрясение магнитудой 4.
Его эпицентр залегал на глубине около девяти километров. Тогда толчки не вызвали значительных разрушений, однако подтвердили сейсмическую активность региона.