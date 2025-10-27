У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: які наслідки
У Туреччині зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
Землетрус у Туреччині 27 жовтня: що відомо
Підземні поштовхи були зафіксовані увечері 27 жовтня у місті Синдиргі (провінція Баликесір) приблизно о 22:48 за місцевим часом.
За попередніми даними, епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 км. Поштовхи відчувалися не лише в Баликесірі, а й у кількох сусідніх провінціях, зокрема в Стамбулі та Ізмірі.
Після основного удару регіон продовжували турбувати афтершоки – найпотужніший із них мав магнітуду 4,2.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Manisa’da hissedildi https://t.co/QqDXnhyWYA pic.twitter.com/Ts2MZ5ryRl
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025
Міністерство внутрішніх справ Туреччини спільно з Управлінням із ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD) негайно розпочали польові обстеження.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая висловив підтримку постраждалим і наголосив, що всі рятувальні підрозділи активно працюють у зоні стихії.
Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу повідомив, що нині серйозних негативних наслідків від землетрусу не зафіксовано.
Нагадаємо, 14 жовтня у тому ж районі також стався землетрус магнітудою 4.
Його епіцентр залягав на глибині близько дев’яти кілометрів. Тоді поштовхи не спричинили значних руйнувань, однак засвідчили сейсмічну активність регіону.