После введения санкций США против российских энергетических гигантов Роснефти и Лукойла индийские государственные нефтеперерабатывающие компании пытаются выяснить, смогут ли они продолжить импорт через мелкие, несанкционированные поставщицкие структуры.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индия ищет способы обойти санкции США против российской нефти

После последнего раунда санкций индийские компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. фактически приостановили закупки российской сырой нефти марки Urals.

Сейчас смотрят

Руководители предприятий заявляют, что ожидают официальных инструкций от правительства Индии, чтобы определить дальнейшую стратегию.

Индийские переработчики пытаются оценить, какую часть поставок еще можно легально получить от несанкционированных российских компаний и по какой цене.

Как сообщает Bloomberg, по данным аналитической компании Kpler, в 2024 году более 80% российской нефти, которую получала Индия, поставляли компании, которые теперь находятся под санкциями.

Ожидается, что поставки из России в ближайшее время заметно сократятся.

Одним из наиболее пострадавших станет частный гигант Reliance Industries Ltd., который долгое время работал по контрактам с Роснефтью.

Некоторым исключением может стать Nayara Energy Ltd., которую частично контролирует Роснефть.

Компания уже находится под санкциями ЕС и Великобритании, однако пока не демонстрирует признаков сокращения импорта российской нефти.

Между тем Reliance Industries активно переходит на поставки из Ирака и Катара. По данным Bloomberg, компания уже закупила не менее 2,5 млн баррелей ближневосточной нефти и планирует увеличить объемы.

— Хотя Reliance традиционно использует сырую нефть из этого региона, последние объемы закупок являются рекордными, — отмечает издание.

Напомним, что индийская компания Reliance Industries начала отказываться от нефти из РФ, заменяя ее ближневосточным аналогом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.