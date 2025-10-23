Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая приостановили морские закупки российской нефти после введения США санкций против Роснефти и Лукойла.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источники Reuters.

Компании в КНР приостановили закупку роснефти

Отмечается, что речь идет о государственных китайских компаниях Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil.

Китай ежедневно импортирует по морю около 1,4 млн баррелей российской нефти, при этом большую часть закупок осуществляют независимые НПЗ, в частности мелкие операторы. Госкомпании, по оценкам аналитиков Vortexa Analytics, покупают менее 250 тыс. баррелей в сутки, тогда как по данным Energy Aspects — около 500 тыс. баррелей.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но в то же время остаются заинтересованными в дальнейших поставках российской нефти.

Китай ежедневно импортирует около 900 тыс. баррелей российской нефти по трубопроводу, причем вся она поступает в PetroChina, которая, по оценкам ряда трейдеров, вряд ли попадет под санкции.

Нефтеперерабатывающие заводы второго по величине покупателя российской нефти, Индии, также планируют существенно сократить импорт.

Кроме того, на прошлой неделе Великобритания прекратила закупки российской нефти после включения в свой санкционный список Роснефти, Лукойла, судов теневого флота и китайских предприятий, в частности крупного китайского нефтеперерабатывающего завода.

Снижение спроса со стороны двух крупнейших потребителей России заставит импортеров искать альтернативные источники поставок, что, как отмечается, может привести к росту мировых цен на нефть, в частности на несанкционированную нефть из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

