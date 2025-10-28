Після запровадження санкцій США проти російських енергетичних гігантів Роснефті та Лукойлу, індійські державні нафтопереробні компанії намагаються з’ясувати, чи зможуть вони продовжити імпорт через дрібні, несанкціоновані постачальницькі структури.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індія шукає методи обійти санкції США проти російської нафти

Після останнього раунду санкцій індійські компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. фактично призупинили закупівлю російської сирої нафти марки Urals.

Зараз дивляться

Керівники підприємств заявляють, що очікують офіційних інструкцій від уряду Індії, щоб визначити подальшу стратегію.

Індійські переробники намагаються оцінити, яку частину поставок ще можна легально отримати від несанкціонованих російських компаній і за якою ціною.

Як повідомляє Bloomberg, за даними аналітичної компанії Kpler, у 2024 році понад 80% російської нафти, яку отримувала Індія, постачали компанії, що тепер під санкціями.

Очікується, що поставки з Росії найближчим часом помітно скоротяться.

Одним із найбільш постраждалих стане приватний гігант Reliance Industries Ltd., який тривалий час працював за контрактами з Роснефтью.

Певним винятком може стати Nayara Energy Ltd., яку частково контролює Роснефть.

Компанія вже перебуває під санкціями ЄС та Британії, однак поки не демонструє ознак скорочення імпорту російської нафти.

Тим часом Reliance Industries активно переходить на постачання з Іраку та Катару. За даними Bloomberg, компанія вже закупила щонайменше 2,5 млн барелів близькосхідної нафти та планує збільшити обсяги.

— Хоча Reliance традиційно використовує сиру нафту з цього регіону, останні обсяги закупівель є рекордними, — зазначає видання.

Нагадаємо, що Індійська компанія Reliance Industries почала відмовлятися від нафти з РФ, замінюючи її близькосхідним аналогом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.