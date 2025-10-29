Посольство Российской Федерации в Бельгии резко отреагировало на заявление министра обороны страны Тео Франкена, который заявил, что в случае атаки России на любую столицу государств-членов НАТО, в частности Брюссель, “Москву сравняют с землей”.

Заявление Франкена

В интервью для издания De Morgen министр отметил, что страны Запада не должны позволять себе быть запуганными Кремлем.

На вопрос журналиста, не опасается ли он, что Путин может нанести ракетный удар по Брюсселю, Франкен ответил так: “Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей”.

Сейчас смотрят

В ответ посольство РФ в Бельгии назвало эти слова провокационными и безответственными.

– Авантюры Франкена, к сожалению, являются воплощением милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны, – заявили в посольстве.

В том же интервью бельгийский министр выразил сомнение, что Путин решится атаковать Брюссель, заметив, что большую угрозу представляют гибридные действия РФ.

– “Зеленые человечки” в Эстонии, которые подстрекают русскоязычное меньшинство против “нацистского режима”. Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии, – привел пример Франкен.

Реакция российской стороны не стала неожиданностью, ведь Москва регулярно прибегает к провокациям. В частности, к нарушениям воздушного пространства стран НАТО.

Самым резонансным инцидентом последних месяцев стало вторжение российского самолета в воздушное пространство Эстонии в сентябре.

Ранее главнокомандующий Объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич отмечал, что решительная реакция Альянса на такие нарушения в Польше и Эстонии заставила Россию действовать более осторожно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.