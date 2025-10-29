Посольство Російської Федерації в Бельгії різко відреагувало на заяву міністра оборони країни Тео Франкена, який заявив, що у разі атаки Росії на будь-яку столицю держав-членів НАТО, зокрема на Брюссель, “Москву зрівняють із землею”.

Заява Франкена

В інтерв’ю для видання De Morgen міністр зазначив, що країни Заходу не повинні дозволяти собі бути заляканими Кремлем.

На запитання журналіста, чи не побоюється він, що Путін може здійснити ракетний удар по Брюсселю, Франкен відповів так: “Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву з землею”.

У відповідь посольство РФ у Бельгії назвало ці слова провокаційними та безвідповідальними.

– Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни, – заявили в посольстві.

Водночас у тому ж інтерв’ю бельгійський міністр висловив сумнів, що Путін наважиться атакувати Брюссель, зауваживши, що більшу загрозу становлять гібридні дії РФ.

– “Зелені чоловічки” в Естонії, які підбурюють російськомовну меншину проти “нацистського режиму”. Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії, – навів приклад Франкен.

Реакція російської сторони не стала несподіванкою, адже Москва регулярно вдається до провокацій. Зокрема, до порушень повітряного простору країн НАТО.

Найрезонанснішим інцидентом останніх місяців стало вторгнення російського літака в повітряний простір Естонії у вересні.

Раніше головнокомандувач об’єднаних сил НАТО генерал Алексус Гринкевич зазначав, що рішуча реакція Альянсу на такі порушення в Польщі та Естонії змусила Росію діяти обережніше.

