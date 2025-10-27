Литва подготовила решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок на фоне инцидентов с метеозондами.

Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене, передает LRT.

Литва хочет закрыть границу с Беларусью

По словам Ругинене, при закрытии границы будут действовать определенные исключения.

– Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, также граждане Литвы и ЕС смогут возвращаться из Беларуси к нам, но все остальные передвижения будут прекращены, – заявила она.

Премьер Литвы добавила, что таким образом Вильнюс посылает сигнал Минску, что никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы, и страна будет принимать самые строгие меры, чтобы их остановить.

По ее словам, с понедельника армия принимает “все необходимые меры” для нейтрализации залетевших зондов, включая применение кинетических средств для их сбивания.

Ругинене добавила, что Литва теперь имеет возможность отслеживать направление движения таких объектов, что позволит более точно координировать действия и соответствующим образом регулировать работу аэропортов.

Литва может задействовать статью 4 НАТО

Премьер-министр Литвы не исключила возможности задействования статьи 4 Договора о НАТО в связи с метеозондами с территории Беларуси.

Она сообщила, что для урегулирования ситуации будет активно задействовано МИД, которое уже начало координацию действий с партнерами в ЕС. По словам Ругинене, первоочередным шагом станет согласование с ЕС пакета дополнительных санкций против Беларуси.

– Это будет сделано в ближайшее время. Также ведутся активные переговоры и коммуникация с нашими союзниками и соседями Польшей и Латвией. Любые наши действия согласовываются также с ними, мы не являемся отдельным государством, мы являемся частью НАТО и ЕС. Все, что мы делаем, согласовываем с ними, – сказала Ругинене.

Литва также консультируется с союзниками по поводу активации 4-й статьи Договора о НАТО.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает проведение совместных консультаций между государствами-членами в случаях, когда они считают, что существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

В воскресенье вечером радары Литвы зафиксировали более 60 метеозондов, что в несколько раз больше, чем в предыдущие дни. Из-за того что ветер нес их в направлении аэропорта Вильнюса, полеты временно приостановили.

