Король Чарльз III в четверг, 30 октября, лишил своего брата, принца Эндрю, всех титулов и выселил из королевской резиденции после нескольких недель общественного давления из-за его отношений с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Принца Эндрю лишили титулов

Букингемский дворец сообщил, что король “инициировал формальный процесс лишения принца Эндрю титулов и почетных знаков отличия”.

Отныне Эндрю будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и больше не будет носить титул принца. Он переедет из резиденции Royal Lodge в частное жилище.

Давление на дворец по поводу выселения принца из Royal Lodge усилилось после того, как в начале месяца он отказался от титула герцога Йоркского из-за новых разоблачений о его дружбе с Эпштейном и обвинений одной из жертв Эпштейна, Вирджинии Робертс Джуффре.

Однако король пошел дальше, лишив титула принца, который Эндрю имел с рождения как сын монарха, покойной королевы Елизаветы II.

— Эти меры считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества хотят подчеркнуть, что их мысли и глубочайшие соболезнования всегда были и остаются с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия, — сообщил дворец.

Что известно о скандале с принцем Эндрю

Эндрю снова оказался под общественным осуждением после того, как в начале месяца стало известно об электронных письмах, свидетельствующих, что он поддерживал контакт с Эпштейном дольше, чем признавал ранее.

Эти сообщения дополнились публикацией посмертных мемуаров обвиняющей Эпштейна Вирджинии Робертс Джуффре, которая утверждала, что имела половую связь с Эндрю, когда ей было 17 лет.

Книга Никто не моя девушка описывает якобы три сексуальные встречи с принцем, который, по словам Джуффре, вел себя так, как будто считал “половую связь с ней своим естественным правом”.

Эндрю, которому сейчас 65 лет, давно отрицает обвинения Джуффре, но отказался от королевских обязанностей после катастрофического интервью BBC в ноябре 2019 года, где пытался опровергнуть ее заявления.

В 2022 году Эндрю выплатил миллионы долларов в рамках внесудебного соглашения после того, как Джуффре подала гражданский иск против него в Нью-Йорке.

Хотя он и не признал вины, однако признал страдания Джуффре как жертвы торговли людьми. Джуффре покончила жизнь самоубийством в апреле в возрасте 41 года.

Ожидается, что Эндрю переедет в дом на королевском поместье Сандрингем на северо-восточном побережье и будет получать частную финансовую поддержку от брата.

Его бывшая жена Сара Фергюсон, которая проживала с ним в 30-комнатном особняке, должна будет найти новое жилье.

