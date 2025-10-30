Король Чарльз III у четвер, 30 жовтня, позбавив свого брата, принца Ендрю, усіх титулів і виселив з королівської резиденції після кількох тижнів суспільного тиску через його стосунки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Принца Ендрю позбавили титулів

Букінгемський палац повідомив, що король “ініціював формальний процес щодо позбавлення принца Ендрю титулів та почесних відзнак”.

Відтепер Ендрю буде відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор і більше не носитиме титул принца. Він переїде з резиденції Royal Lodge у приватне помешкання.

Тиск на палац щодо виселення принца з Royal Lodge зріс після того, як на початку місяця він відмовився від титулу герцога Йоркського через нові викриття про його дружбу з Епштейном та звинувачення однієї з жертв Епштейна, Вірджинії Робертс Джуффре.

Проте король пішов далі, позбавивши титулу принца, який Ендрю мав від народження як син монарха, покійної королеви Єлизавети II.

– Ці заходи вважаються необхідними, незважаючи на те, що він продовжує заперечувати висунуті проти нього звинувачення. Їхні Величності хочуть наголосити, що їхні думки та найглибші співчуття завжди були і залишаються з жертвами та постраждалими від будь-яких форм насильства, – повідомив палац.

Що відомо про скандал із принцом Ендрю

Ендрю знову опинився під громадським осудом після того, як на початку місяця стало відомо про електронні листи, які свідчать, що він підтримував контакт з Епштейном довше, ніж визнавав раніше.

Ці повідомлення доповнилися публікацією посмертних мемуарів обвинувачки Епштейна Вірджинії Робертс Джуффре, яка стверджувала, що мала статевий зв’язок з Ендрю, коли їй було 17 років.

Книга Ніхто не моя дівчина описує нібито три сексуальні зустрічі з принцом, який, за словами Джуффре, поводився так, ніби вважав “статевий зв’язок із нею своїм природним правом”.

Ендрю, якому зараз 65 років, давно заперечує звинувачення Джуффре, але відмовився від королівських обов’язків після катастрофічного інтерв’ю BBC у листопаді 2019 року, де намагався спростувати її заяви.

У 2022 році Ендрю виплатив мільйони доларів у позасудовій угоді після того, як Джуффре подала цивільний позов проти нього у Нью-Йорку.

Хоч він і не визнав провини, проте визнав страждання Джуффре як жертви торгівлі людьми. Джуффре покінчила життя самогубством у квітні у віці 41 року.

Очікується, що Ендрю переїде до будинку на королівському маєтку Сандрінгем на північно-східному узбережжі та отримуватиме приватну фінансову підтримку від брата.

Його колишня дружина Сара Фергюсон, яка проживала з ним у 30-кімнатному особняку, повинна буде знайти нове житло.

