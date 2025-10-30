Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американская сторона заверила в отсутствии намерений сокращать военное присутствие в Польше.

Об этом Косиняк-Камыш сообщил в сети Х.

США не намерены сокращать военное присутствие в Польше

По словам главы Минобороны, его заместитель Павел Залевский и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула провели переговоры с представителями США.

— Мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск. Союз Польши и США — сильный и принимает конкретные меры для укрепления безопасности, — подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты начали масштабное сокращение военного присутствия в Восточной Европе.

Из Румынии планируется отозвать около 800 американских военнослужащих. Также ожидается уменьшение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

27 октября НАТО официально подтвердило решение о выводе части американских сил из Румынии.

Подразделения США в настоящее время дислоцированы на базах Михаила Когелнихану, Девеселу и Кимпия-Турзий. Однако пока не уточняется, какую именно базу затронет сокращение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении сократить американский контингент в Европе на 20%.

Весной европейские партнеры выражали обеспокоенность, что их могут не предупредить заранее о выводе тысяч американских военных и они узнают об этом из СМИ.

