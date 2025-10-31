После украинских атак и ужесточения санкций экспорт нефтепродуктов из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной российской агрессии.

Экспорт нефтепродуктов из РФ упал до самого низкого уровня с начала войны

Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Vortexa Ltd, экспорт нефтепродуктов из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны в Украине.

Издание связывает такое снижение с “сочетанием остановки нефтеперерабатывающих заводов и усиления западных санкций”, что нарушило торговлю энергоносителями РФ.

Сейчас смотрят

По информации Vortexa Ltd, в первые 26 дней октября общий объем морских поставок нефтепродуктов достигал в среднем 1,89 млн баррелей в день. А это самый низкий показатель по меньшей мере с начала 2022 года.

Несмотря на небольшой рост экспорта дизельного горючего, общий объем поставок снизился из-за слабых показателей лигроина (нефтяная фракция, используемая для изготовления бензина и нефтехимической промышленности) и мазута, особенно из портов на Балтийском море после украинских ударов по терминалам Усть-Луга, который отвечает за российский экспорт.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия в этом регионе в последние дни могли повлиять на порты, пишет Bloomberg.

– Это снижение означает неудачу для усилий Москвы по сохранению стабильных доходов от энергетики, поскольку украинские беспилотники наносят удары по российской энергетической инфраструктуре, а усиление санкций нарушает финансирование и транспортировку нефти, – сообщает издание.

Отмечается, что последняя волна ограничений, направленных против нефтяных гигантов РФ Роснефть и Лукойл, добавила новой неопределенности, заставив трейдеров “жонглировать путями оплаты и сроками перевозок” перед наступлением крайнего срока, 21 ноября, когда заработают санкции США.

В ближайшей перспективе экспорт дизеля РФ остается относительно стабильным, так как большинство поставок направлены на соседние рынки (такие как Турция и страны Африки, куда их можно доставить до дедлайна), однако поставки лигроина и мазута являются более уязвимыми, так как длительные перевозки в Азию создают риск задержки для части грузов.

Напомним, что 12 октября появилась информация, что топливный кризис на себе ощутили не менее 57 регионов России, это произошло после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.