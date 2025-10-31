Після українських атак та посилення санкцій експорт нафтопродуктів з РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної російської агресії.

Як пише агенція Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd, експорт нафтопродуктів з РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Видання пов’язує таке зниження з “поєднанням зупинення нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій”, що порушило торгівлю енергоносіями РФ.

За інформацією Vortexa Ltd, у перші 26 днів жовтня загальний обсяг морських постачань нафтопродуктів сягав у середньому 1,89 млн барелів на день. А це є найнижчим показником щонайменше з початку 2022 року.

Незважаючи на невелике зростання експорту дизельного пального, загальний обсяг постачань знизився через слабкі показники лігроїну (нафтова фракція, що використовується для виготовлення бензину й нафтохімічної промисловості) та мазуту, особливо з портів на Балтійському морі після українських ударів по терміналах Усть-Луга, який відповідає за понад 60% такого російського експорту.

Крім того, несприятливі погодні умови у цьому регіоні в останні дні могли вплинути на роботу портів, пише Bloomberg.

– Це зниження означає невдачу для зусиль Москви щодо збереження стабільних доходів від енергетики, оскільки українські безпілотники завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі, а посилення санкцій порушує фінансування та транспортування нафти, – повідомляє видання.

Зазначається, що остання хвиля обмежень, спрямованих проти нафтових гігантів РФ Роснефть і Лукойл, додала нової невизначеності, змусивши трейдерів “жонглювати шляхами оплати та строками перевезень” перед наближенням крайнього терміну, 21 листопада, коли запрацюють санкції США.

У найближчій перспективі експорт дизеля РФ залишається відносно стабільним, бо більшість постачань спрямовані на сусідні ринки (такі як Туреччина та країни Африки, куди їх можна доставити до цього дедлайну), проте постачання лігроїну та мазуту є більш вразливими, тому що тривалі перевезення до Азії створюють ризик затримки для частини вантажів, на які поширюються санкції, пояснює Bloomberg.

Нагадаємо, що 12 жовтня з’явилася інформація, що паливну кризу на собі відчули щонайменше 57 регіонів Росії, це сталося після посилення українських атак на нафтопереробні заводи.

