Президент Венесуэлы Мадуро просит ракеты у России, Китая и Ирана — WP
- Президент Венесуэлы Мадуро попросил ракеты у Владимира Путина.
- Венесуэла ищет военную поддержку у Китая и Ирана.
- США могут нанести удары по военным объектам Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у российского диктатора Владимира Путина военную помощь на фоне усиления давления Соединенных Штатов.
Об этом пишет The Washington Post.
Мадуро обратился к РФ, Китаю и Ирану
Согласно документам правительства США, Мадуро направил Путину письмо, в котором просил помочь с модернизацией оборонных радаров, ремонтом военной техники и поставкой ракет.
В тех же документах указано, что Венесуэла также обращалась за военной поддержкой к Китаю и Ирану.
Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призывая к “расширению военного сотрудничества” для противостояния “эскалации между США и Венесуэлой”.
Он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы укрепить обороноспособность страны.
Кроме того, в документах указано, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников и планировал визит в Иран.
Как отмечается, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле нужно пассивное оборудование обнаружения, глушители GPS и дроны с дальностью до 1000 км.
Сотрудничество России и Венесуэлы
The Washington Post обращает внимание, что 26 октября в Венесуэлу прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Накануне Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.
Несколько месяцев назад в венесуэльском штате Арагуа начал работу завод по производству боеприпасов Калашникова.
Однако аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке режима Мадуро уменьшился. Среди причин называют войну России против Украины.
— Тот факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн — уже своего рода победа для Путина. Наш возобновившийся интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину, — отметил бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.
Эскалация между США и Венесуэлой
Ранее западные СМИ сообщили, что США могут нанести удары по военным объектам в Венесуэле.
По неподтвержденным данным, Вашингтон планирует атаковать базы, которые используются для контрабанды наркотиков.
Удары также могут подвергнуться порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы.
The Wall Street Journal уточняет, что операция может начаться уже в ближайшие дни.