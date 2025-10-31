Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у российского диктатора Владимира Путина военную помощь на фоне усиления давления Соединенных Штатов.

Об этом пишет The Washington Post.

Мадуро обратился к РФ, Китаю и Ирану

Согласно документам правительства США, Мадуро направил Путину письмо, в котором просил помочь с модернизацией оборонных радаров, ремонтом военной техники и поставкой ракет.

В тех же документах указано, что Венесуэла также обращалась за военной поддержкой к Китаю и Ирану.

Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призывая к “расширению военного сотрудничества” для противостояния “эскалации между США и Венесуэлой”.

Он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Кроме того, в документах указано, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников и планировал визит в Иран.

Как отмечается, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле нужно пассивное оборудование обнаружения, глушители GPS и дроны с дальностью до 1000 км.

Сотрудничество России и Венесуэлы

The Washington Post обращает внимание, что 26 октября в Венесуэлу прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Накануне Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Несколько месяцев назад в венесуэльском штате Арагуа начал работу завод по производству боеприпасов Калашникова.

Однако аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке режима Мадуро уменьшился. Среди причин называют войну России против Украины.

— Тот факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн — уже своего рода победа для Путина. Наш возобновившийся интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину, — отметил бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.

Эскалация между США и Венесуэлой

Ранее западные СМИ сообщили, что США могут нанести удары по военным объектам в Венесуэле.

По неподтвержденным данным, Вашингтон планирует атаковать базы, которые используются для контрабанды наркотиков.

Удары также могут подвергнуться порты, аэропорты, военно-морские базы и взлетно-посадочные полосы.

The Wall Street Journal уточняет, что операция может начаться уже в ближайшие дни.

