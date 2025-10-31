Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив у російського диктатора Володимира Путіна військову допомогу на тлі зростання тиску Сполучених Штатів.

Про це пише The Washington Post.

Мадуро звернувся до РФ, Китаю та Ірану

Згідно з документами уряду США, Мадуро надіслав Путіну листа, у якому просив допомогти з модернізацією оборонних радарів, ремонтом військової техніки та постачанням ракет.

У тих же документах зазначено, що Венесуела також зверталася по військову підтримку до Китаю та Ірану.

Мадуро направив листа голові КНР Сі Цзіньпіну, закликаючи до “розширення військового співробітництва” задля протистояння “ескалації між США і Венесуелою”.

Він також попросив китайський уряд прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення, щоб зміцнити обороноздатність країни.

Крім того, у документах вказано, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував відправлення іранського військового обладнання та безпілотників та планував візит до Ірану.

Як зазначається, Веласкес повідомив неназваному іранському чиновнику, що Венесуелі потрібне пасивне обладнання виявлення, глушники GPS і дрони з дальністю до 1000 км.

Співпраця Росії та Венесуели

The Washington Post звертає увагу, що 26 жовтня до Венесуели прибув російський військово-транспортний літак Іл-76.

Напередодні Москва затвердила новий стратегічний договір із Каракасом.

Кілька місяців тому у венесуельському штаті Арагуа почав роботу завод із виробництва боєприпасів Калашникова.

Однак аналітики вважають, що інтерес Москви до підтримки режиму Мадуро зменшився. Серед причин називають війну Росії проти України.

– Той факт, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил до Карибського басейну – вже свого роду перемога для Путіна. Наш інтерес, що відновився, до всього, що пов’язано із Західною півкулею, розсіює увагу від України. І це на руку Путіну, – зазначив колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Ескалація між США та Венесуелою

Раніше західні ЗМІ повідомили, що США можуть завдати ударів по військових об’єктах у Венесуелі.

За непідтвердженими даними, Вашингтон планує атакувати бази, які використовуються для контрабанди наркотиків.

Ударів також можуть зазнати порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги.

The Wall Street Journal уточнює, що операція може розпочатися вже найближчими днями.

