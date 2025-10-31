Ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли в Карибском море позиции, с которых можно наносить удары по территории Венесуэлы.

Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Корабли США подошли к берегам Венесуэлы

— США наращивают военно-морское присутствие в Карибском море. Спутниковые данные показывают, что USS Gravely и USS Iwo Jima теперь находятся на расстоянии удара от Венесуэлы, — говорится в материале.

Изначально эти корабли двигались к западу от Гренады, где их заметили ранее. Теперь они плавают в 200 км от венесуэльского острова Орчила, где расположены авиабазы и радары.

Сейчас эти объекты попадают в зону возможных высокоточных ударов или десантных операций американских войск. В частности, на борту USS Iwo Jima находится более 1,6 тыс. морских пехотинцев.

До четверга USS Gravely находился в Тринидаде и Тобаго. Власти США настаивали, что это был обычный визит в рамках совместных действий по борьбе с наркотиками, но в Каракасе его рассматривали как акт агрессии.

В издании пояснили, что США могут выполнять высадки морского десанта, рейды и перехват морских целей благодаря наличию в регионе десантного транспорта-дока USS San Antonio и десантно-вертолетного корабля USS Fort Lauderdale.

В состав группировки входят, в частности, истребители AV-8B Harrier Корпуса морской пехоты США, ударные вертолеты Bell AH-1Z Viper и конвертопланы Bell Boeing V-22 Osprey.

Действительно ли США определили цели ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп опроверг, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле, что противоречит предыдущим сообщениям СМИ о том, что он одобрил такой шаг, пишет Bloomberg.

Недавно иностранные издания сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, а удары могут быть нанесены в любой момент.

Кроме этого, The Wall Street Journal отмечало, что администрация Белого дома определила потенциальные цели, но пока не приняла решение о том, стоит ли их наносить.

Ранее, отвечая на вопрос об этих сообщениях, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что неназванные источники не знают, о чем говорят, а любое официальное заявление будет сделано Трампом.

Венесуэла — где находится на карте и какое население

Венесуэла, официально Боливарианская Республика Венесуэла — государство, расположенное на севере Южной Америки вдоль побережья Карибского моря.

Она граничит с Гайаной на востоке, с Бразилией на юге и с Колумбией на западе. В состав Венесуэлы также входит около 40 островов, среди которых самый большой — Маргарита.

По данным на апрель 2024 года, население Венесуэлы составляет около 29,3 миллиона человек.

