Пограбування Лувру, під час якого викрали коштовності Наполеона, виявилося справою дрібних правопорушників із північних передмість Парижа.

Про це повідомила паризька прокурорка Лора Беккуа в ефірі радіо France Info, повідомляє Reuters.

Пограбування Лувру – кого підозрюють

Троє з чотирьох імовірних викрадачів уже затримані, але коштовності досі не знайдено. За словами Беккуа, підозрювані не мають нічого спільного з професійними злочинцями – це місцеві жителі з департаменту Сена-Сен-Дені.

Цей район вважається фінансово неблагополучним і соціально нестабільним.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нюне, підозрюваний, який досі переховується, ймовірно, є організатором нападу.

Як затримали підозрюваних

Через тиждень після пограбування поліція заарештувала двох чоловіків. Один з них – 34-річний виходець з Алжиру, що живе у Франції з 2010 року. Його затримали в аеропорту, коли він намагався вилетіти з країни.

Ще один підозрюваний, якому 39 років, перебував під судовим контролем за крадіжку. За даними слідства, обидва затримані безпосередньо проникли до музею і вже частково визнали свою провину.

Обвинувачення висунуто й 37-річному чоловіку, що входив до складу групи з чотирьох грабіжників. У прокуратурі стверджують, що у вантажівці знайшли сліди його ДНК. Підозрюваний, якого затримали 29 жовтня, має 11 судимостей за різні злочини – від порушення правил дорожнього руху до спроби зламати банкомат.

Відомо, що він перебуває у стосунках із 38-річною жінкою, яку також заарештували через сліди ДНК у машині. Втім, за словами прокурорки, вони могли потрапити туди опосередковано – через інші речі або осіб.

Адвокат Адрієн Соррентіно заявив, що його клієнтка повністю заперечує вину і він розглядає можливість подання апеляції на рішення суду.

Лора Беккуа уточнила, що принаймні один учасник нападу досі не затриманий і не виключено, що співучасників злочину може бути більше.

Як пограбували Лувр

Зухвале пограбування сталося вранці у неділю, 19 жовтня. Двоє чоловіків припаркували вантажний підйомник біля Лувру, піднялися на другий поверх, розбили вікно, розкрили вітрини за допомогою кутових шліфувальних машин і втекли на скутерах, якими керували їхні спільники. Усе тривало менш ніж сім хвилин.

Французькі ЗМІ повідомляють, що грабіжники діяли невпевнено: під час втечі вони загубили найціннішу реліквію – корону імператриці Євгенії, інкрустовану золотом, смарагдами та діамантами.

На місці події поліція знайшла інструменти, рукавичку та інші предмети, а вантажівку нападники не спалили, як планували.

