Лувр пограбували дрібні злочинці – прокуратура Парижа
- Прокуратура Парижа розкрила деталі зухвалого пограбування Лувру.
- Підозрюваними виявилися місцеві правопорушники з передмість столиці.
- У справі вже четверо підозрюваних, але коштовності досі не знайшли.
Пограбування Лувру, під час якого викрали коштовності Наполеона, виявилося справою дрібних правопорушників із північних передмість Парижа.
Про це повідомила паризька прокурорка Лора Беккуа в ефірі радіо France Info, повідомляє Reuters.
Пограбування Лувру – кого підозрюють
Троє з чотирьох імовірних викрадачів уже затримані, але коштовності досі не знайдено. За словами Беккуа, підозрювані не мають нічого спільного з професійними злочинцями – це місцеві жителі з департаменту Сена-Сен-Дені.
Цей район вважається фінансово неблагополучним і соціально нестабільним.
За даними міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нюне, підозрюваний, який досі переховується, ймовірно, є організатором нападу.
Як затримали підозрюваних
Через тиждень після пограбування поліція заарештувала двох чоловіків. Один з них – 34-річний виходець з Алжиру, що живе у Франції з 2010 року. Його затримали в аеропорту, коли він намагався вилетіти з країни.
Ще один підозрюваний, якому 39 років, перебував під судовим контролем за крадіжку. За даними слідства, обидва затримані безпосередньо проникли до музею і вже частково визнали свою провину.
Обвинувачення висунуто й 37-річному чоловіку, що входив до складу групи з чотирьох грабіжників. У прокуратурі стверджують, що у вантажівці знайшли сліди його ДНК. Підозрюваний, якого затримали 29 жовтня, має 11 судимостей за різні злочини – від порушення правил дорожнього руху до спроби зламати банкомат.
Відомо, що він перебуває у стосунках із 38-річною жінкою, яку також заарештували через сліди ДНК у машині. Втім, за словами прокурорки, вони могли потрапити туди опосередковано – через інші речі або осіб.
Адвокат Адрієн Соррентіно заявив, що його клієнтка повністю заперечує вину і він розглядає можливість подання апеляції на рішення суду.
Лора Беккуа уточнила, що принаймні один учасник нападу досі не затриманий і не виключено, що співучасників злочину може бути більше.
Як пограбували Лувр
Зухвале пограбування сталося вранці у неділю, 19 жовтня. Двоє чоловіків припаркували вантажний підйомник біля Лувру, піднялися на другий поверх, розбили вікно, розкрили вітрини за допомогою кутових шліфувальних машин і втекли на скутерах, якими керували їхні спільники. Усе тривало менш ніж сім хвилин.
Французькі ЗМІ повідомляють, що грабіжники діяли невпевнено: під час втечі вони загубили найціннішу реліквію – корону імператриці Євгенії, інкрустовану золотом, смарагдами та діамантами.
На місці події поліція знайшла інструменти, рукавичку та інші предмети, а вантажівку нападники не спалили, як планували.