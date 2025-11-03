Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин могут встретиться на саммите Большой двадцатки (G20) в южноафриканском городе Йоханнесбург в конце ноября.

Об этом сообщает издание Yle.

Встреча Трампа и Путина на саммите G20

Стубб напомнил, что Россия уже четвертый год ведет войну в Украине. А поддержка украинского народа со стороны Финляндии неизменно сильна.

– Поддерживая Украину, во многих вопросах мы являемся получателями. Понимание Украины о современном ведении войны дает нам многое, – сказал Александр Стубб.

После двух лет членства Финляндии в НАТО Стубб подчеркнул, что национальная оборона должна быть частью общей обороны. Сейчас на оборону страны выделены дополнительные ресурсы, хотя в нынешней экономической ситуации это вызывает трудности. Но Стубб подчеркнул, что мир и свобода имеют свою цену.

