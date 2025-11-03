Президент Финляндии предложил новое место и дату встречи Трампа и Путина
- Стубб предположил, где и когда могли бы встретиться Трамп и Путин.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин могут встретиться на саммите Большой двадцатки (G20) в южноафриканском городе Йоханнесбург в конце ноября.
Об этом сообщает издание Yle.
Встреча Трампа и Путина на саммите G20
Стубб напомнил, что Россия уже четвертый год ведет войну в Украине. А поддержка украинского народа со стороны Финляндии неизменно сильна.
– Поддерживая Украину, во многих вопросах мы являемся получателями. Понимание Украины о современном ведении войны дает нам многое, – сказал Александр Стубб.
После двух лет членства Финляндии в НАТО Стубб подчеркнул, что национальная оборона должна быть частью общей обороны. Сейчас на оборону страны выделены дополнительные ресурсы, хотя в нынешней экономической ситуации это вызывает трудности. Но Стубб подчеркнул, что мир и свобода имеют свою цену.