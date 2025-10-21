Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут сорваться из-за жесткой позиции России по завершению войны в Украине, сообщает CNN.

Саммит Трампа с Путиным под угрозой срыва

Как отмечается, 16 октября после телефонного разговора с Путиным Трамп объявил, что стороны договорились о проведении нового саммита. Сначала, по его словам, должна пройти встреча высокопоставленных советников обеих стран.

– Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены, – написал Трамп в Truth Social.

Впрочем, по информации CNN, представитель Белого дома сообщил, что предварительная встреча между Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым отложена.

Причины неизвестны, однако источники предполагают, что стороны имеют разные видения путей завершения войны России против Украины.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «следующие шаги» после диалога Трампа и Путина.

– Госсекретарь США отметил важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта согласно видению президента Трампа, – говорится в сообщении Госдепа.

Впрочем, по данным источников CNN, после разговора стороны пришли к выводу, что позиция России остается практически неизменной и не отвечает ожиданиям Вашингтона.

Поэтому Рубио вряд ли будет рекомендовать Трампу проводить встречу с Путиным на следующей неделе, хотя контакты между дипломатами могут продолжиться.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что, “похоже, Путин боится ехать в Будапешт”.

Встреча Трампа и Зеленского и споры об условиях мира

На следующий день после разговора с Путиным Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. По результатам встречи он публично призвал стороны прекратить боевые действия по линии фронта, то есть остановиться на текущих позициях.

Впрочем, западные СМИ сообщали, что Трамп якобы уговаривал Зеленского согласиться на российские условия и отказаться от Донбасса, в противном случае Путин “угрожает уничтожить Украину”.

По тем же данным, к этому украинскому лидеру призвал и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Позже Трамп опроверг эти утверждения, заявив журналистам, что никогда не обсуждал с Зеленским вопрос сдачи территорий.

Он подчеркнул, что Россия контролирует около 78% Донецкой области, добавив, что “стороны должны остановиться там, где сейчас”.

По информации отдельных медиа, во время телефонного разговора с Трампом Путин якобы выразил готовность передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный отвод ВСУ с Донбасса.

Соответствует ли это действительности — неизвестно. В то же время президент Владимир Зеленский уже четко заявил, что Украина ничего не будет отдавать России.

