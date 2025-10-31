Соединенные Штаты отменили запланированный в Будапеште саммит между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным из-за неуступчивой позиции Москвы в меморандуме, касавшемся Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Почему США отменили саммит Трамп – Путин

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между дипломатами США и России. Москва отказалась смягчить свои требования, настаивая, в частности, что условием прекращения огня должно стать обязательство для Украины уступить большее количество территорий.

Через несколько дней после договоренности Трампа и Путина провести встречу в Будапеште для обсуждения завершения войны МИД РФ направил в Вашингтон документ с повторением нереалистичных требований Кремля – территориальных уступок, сокращения украинских Вооруженных сил и гарантий невступления Украины в НАТО, сообщает FT.

Соединенные Штаты отменили саммит между Трампом и Путиным после телефонного разговора госсекретаря Марка Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. После беседы Рубио проинформировал президента США, что Москва не готова к переговорам. По словам одного из собеседников издания, позиция России “не произвела впечатления” на Трампа.

К тому времени американские чиновники уже сомневались, будут ли иметь смысл дальнейшие переговоры с Россией, если Москва не изменит свою позицию. Особенно их поразила непоколебимость Лаврова, который во время короткой встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре сделал традиционно бескомпромиссные заявления, ложно утверждая, что Украина якобы находится под властью “нацистов”.

Отмечается, что Трамп, как и раньше, готов встретиться с россиянами, но “когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс”.

Недавно CNN также сообщала, что саммит в Будапеште сорвался из-за жесткой позиции России по поводу завершения войны в Украине.

