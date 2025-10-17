Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с Дональдом Трампом поднимался вопрос дальнобойного оружия, но по договоренности сторон эти детали не будут озвучиваться публично.

Зеленский и Трамп обсуждали дальнобойное оружие

Об этом он сообщил на брифинге для СМИ по итогам переговоров.

Президенты Украины и США обсуждали возможное предоставление Украине ракет Tomahawk. Позиция президента США по ним заключается в том, что это оружие тоже нужно Соединенным Штатам.

— Да, мы говорили о Tomahawk, я абсолютно открыт здесь с вами, мы хотели бы это. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что “нам тоже они нужны”. Также это позиция американской стороны на данный момент. Но никто не снимал эту тему с повестки дня. Мы должны поработать над этим, — сказал глава государства.

Он подтвердил, что во время переговоров речь шла о дальнобойном оружии. Однако этот вопрос не будет разглашаться.

— США не хотят эскалации, поэтому мы решили, что обойдемся без ответов на это, — отметил президент.

Зеленский объяснил, почему россияне опасаются Tomahawk. Он указал на мощность ракет и то, что противник знаком с теми системами вооружения, которые есть в Украине на производстве.

— Они понимают, что в сочетании с Tomahawk … Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают различные шаги и посылают позитивные месседжи, конечно, не украинской стороне, — пояснил глава государства.

Поставка систем ПВО

Украинская и американская сторона также обсуждали предоставление Украине систем ПВО.

— Мы говорили о ПВО, противовоздушной обороне. Это очень важно для нас, ведь в то время, пока мы общаемся, немало беспилотников привлекаются для нанесения ударов по Украине, по нашим семьям, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинская ПВО пока не в состоянии полноценно противостоять баллистическим ударам РФ, направленным на энергетическую инфраструктуру.

Поэтому для сдерживания атак необходимо дополнительное давление и соответствующие комплекты вооружений.

— Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем бороться сегодня своими ПВО против баллистических ракет. Которых наша энергетика просто не выдерживает. Для этого нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия — это давление. Для того, чтобы проводить некоторые операции по военным целям, вам нужна совокупность факторов. Прежде всего это использование вместе и дронов, и некоторых других видов оружия. И нам чего-то не хватает. Свои инструменты появляются, но время играет не на стороне людей, — пояснил президент.

Зеленский и Трамп во время своей встречи не обсуждали ответы Украины на удары РФ по энергосистеме.

— Мы не говорили о наших ответах на воздушные удары по объектам энергетической системы Украины и о нашем ответе на это — мы об этом не говорили, — сказал Зеленский.

Сотрудничество по беспилотникам

Зеленский сообщил о договоренностях по обмену информацией и сотрудничеству в сфере производства беспилотников.

По его словам, США могут получить определенные типы украинских дронов.

— Наши команды поработают по вопросу беспилотников. Но еще до прибытия в Вашингтон команда от Украины была здесь. Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников, — проинформировал глава государства.

Отдельно обсуждался предстоящий саммит в Будапеште.

— Мы также говорили о Будапеште, и президент поделился со мной своим диалогом с российской стороной. Мы понимаем, все сигналы со стороны российской стороны, они не новые. Мы рассчитываем на давление президента Трампа для завершения этой войны, — сказал глава государства.

