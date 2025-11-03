Президент Фінляндії Александр Стубб завив, що президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися на саміті Великої двадцятки (G20) у південноафриканському місті Йоганнесбург наприкінці листопада.

Зустріч Трампа та Путіна на саміті G20

Стубб нагадав, що Росія вже четвертий рік веде війну в Україні. А підтримка українського народу з боку Фінляндії є незмінно сильною.

– Підтримуючи Україну, в багатьох питаннях ми є отримувачами. Розуміння України щодо сучасного ведення війни дає нам багато, – сказав Александр Стубб.

Після двох років членства Фінляндії в НАТО Стубб наголосив, що національна оборона має бути частиною спільної оборони. Зараз на оборону країни виділені додаткові ресурси, хоча у нинішній економічній ситуації це викликає труднощі. Та Стубб наголосив, що мир та свобода мають свою ціну.

Раніше CNN повідомляло, що причиною зриву зустрічі Трампа з главою Кремля Путіним у Будапешті може бути жорстка позиція Росії щодо завершення війни в Україні.

18 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом порушувалося питання далекобійної зброї для України.

