Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия — настолько мощным, что его хватило бы, чтобы «взорвать мир 150 раз».

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Трамп о ядерном потенциале США

— У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо другого. Россия занимает второе место, а Китай далеко позади — третье. Но через пять лет они могут нас догнать. США имеют достаточно ядерного арсенала, чтобы взорвать мир 150 раз, — заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что важно поддерживать диалог с лидерами России и Китая по ограничению ядерных вооружений.

Американский президент также объяснил, почему дал распоряжение возобновить ядерные испытания после более чем 30-летней паузы.

— Вы должны видеть, как это оружие работает. Россия уже заявила о своих испытаниях. Северная Корея делает это постоянно, другие страны тоже. Мы единственные, кто не тестирует. И я не хочу быть единственным, кто этого не делает, — сказал Трамп.

На замечание журналистов, что Москва проводит только тесты систем доставки, а не самих боезарядов, президент ответил:

— Россия и Китай испытывают, просто не говорят об этом. Мы — открытое общество, у нас есть журналисты, поэтому мы не скрываем. Но да, мы также будем тестировать, потому что это делают все — и Северная Корея, и Пакистан.

Ранее министр энергетики США Крис Райт уточнил, что запланированные Трампом испытания не предусматривают ядерных взрывов.

— Речь идет о так называемых некритических тестах — это не взрыв ядерного заряда. Мы проверяем все компоненты системы, кроме самой реакции, чтобы убедиться, что все работает как следует, — пояснил он в эфире Fox News.

Райт отметил, что такие эксперименты позволяют подтвердить готовность системы к потенциальному использованию, не нарушая международных договоренностей.

