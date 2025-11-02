Запланированные администрацией президента США Дональда Трампа испытания ядерного оружия не предусматривают подрыва боевых ядерных зарядов.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

Испытания ядерного оружия США: что известно

По словам Райта, речь идет о так называемых системных или некритических испытаниях.

— Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами, — пояснил он.

Глава Минэнерго уточнил, что во время таких тестов проверяются все компоненты ядерного оружия, кроме самой ядерной реакции.

Это нужно, чтобы убедиться, что система функционирует правильно и “способна обеспечить необходимую геометрию для потенциального ядерного подрыва”.

Президент США Дональд Трамп 30 октября объявил, что Соединенные Штаты “немедленно” начнут испытания ядерного оружия, поскольку “это делают другие страны”.

Как сообщается, решение о начале испытаний Трамп принял во время своего турне по странам Дальнего Востока, после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как российский президент Владимир Путин дважды за последнюю неделю сообщил об успешных испытаниях оружия с ядерными энергетическими установками — межконтинентальной ракеты Буревестник, которую, по словам Москвы, “невозможно перехватить”, и подводного беспилотного аппарата Посейдон.

Трамп не стал уточнять, имел ли он в виду именно Россию, когда говорил о “других странах”.

Однако он подчеркнул, что проведение Соединенными Штатами испытаний ядерного оружия является “необходимым” для поддержания глобального баланса сил.

Последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году.

