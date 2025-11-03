Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Америка володіє найбільшим у світі запасом ядерної зброї — настільки потужним, що його вистачило б, щоб “підірвати світ 150 разів”.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Трамп про ядерний потенціал США

— У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого іншого. Росія посідає друге місце, а Китай далеко позаду — третій. Але через п’ять років вони можуть нас наздогнати. США мають достатньо ядерного арсеналу, щоб підірвати світ 150 разів, — заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що важливо підтримувати діалог із лідерами Росії та Китаю щодо обмеження ядерних озброєнь.

Американський президент також пояснив, чому дав розпорядження відновити ядерні випробування після понад 30 років паузи.

— Ви маєте бачити, як ця зброя працює. Росія вже заявила про свої випробування. Північна Корея робить це постійно, інші країни теж. Ми єдині, хто не тестує. І я не хочу бути єдиним, хто цього не робить, — сказав Трамп.

На зауваження журналістів, що Москва проводить лише тести систем доставки, а не самих боєзарядів, президент відповів:

— Росія й Китай випробовують, просто не говорять про це. Ми — відкрите суспільство, у нас є журналісти, тому ми не приховуємо. Але так, ми також будемо тестувати, тому що це роблять усі — і Північна Корея, і Пакистан.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт уточнив, що заплановані Трампом випробування не передбачають ядерних вибухів.

— Йдеться про так звані некритичні тести — це не вибух ядерного заряду. Ми перевіряємо всі компоненти системи, окрім самої реакції, щоб переконатися, що все працює як слід, — пояснив він в ефірі Fox News.

Райт зазначив, що такі експерименти дозволяють підтвердити готовність системи до потенційного використання, не порушуючи міжнародних домовленостей.

