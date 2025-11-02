В ночь на 1 ноября возле военной базы Кляйне-Брогель в городе Пир в Бельгии заметили неизвестные беспилотники. На этой базе хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года она станет домом для новых истребителей F-35.

Об этом сообщают VRT NWS и Belga News Agency.

Дроны возле военной базы в Бельгии

Сотрудник казармы в Кляйне-Брогеле заметил дроны. На место прибыла полиция, но к тому времени беспилотник уже исчез из поля зрения, о чем сообщили военной разведке.

В то же время непонятно, пролетали ли дроны над территорией военной базы или очень близко к ней.

Министр обороны Тео Франкен написал в соцсети X, что ночью было замечено “несколько дронов”.

– На следующей неделе министерство обороны вместе с местной полицией проанализирует угрозу и примет меры, чтобы мы могли найти и арестовать пилотов дронов, — подчеркнул он.

В прошлом месяце подозрительные дроны уже были замечены над военным тренировочным лагерем Эльсенборн и над казармами в Марш-ан-Фамен.

Кляйне-Брогель — важная авиабаза бельгийских вооруженных сил. Здесь хранятся американские ядерные боеголовки, а с 2027 года она станет базой для новых истребителей F-35.

В прошлом лете возле Кляйне-Брогеля было замечено восемь дронов за два месяца. Тогда это были местные жители, которые не соблюдали запрет на использование дронов.

