В Бельгии возле базы, где размещено ядерное оружие США, заметили дроны
- Возле военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где хранится американское ядерное оружие, в ночь на субботу заметили неизвестные дроны.
- Министр обороны заявил о нескольких беспилотниках и пообещал найти пилотов — Минобороны проанализирует угрозу совместно с полицией.
В ночь на 1 ноября возле военной базы Кляйне-Брогель в городе Пир в Бельгии заметили неизвестные беспилотники. На этой базе хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года она станет домом для новых истребителей F-35.
Об этом сообщают VRT NWS и Belga News Agency.
Дроны возле военной базы в Бельгии
Сотрудник казармы в Кляйне-Брогеле заметил дроны. На место прибыла полиция, но к тому времени беспилотник уже исчез из поля зрения, о чем сообщили военной разведке.
В то же время непонятно, пролетали ли дроны над территорией военной базы или очень близко к ней.
Министр обороны Тео Франкен написал в соцсети X, что ночью было замечено “несколько дронов”.
– На следующей неделе министерство обороны вместе с местной полицией проанализирует угрозу и примет меры, чтобы мы могли найти и арестовать пилотов дронов, — подчеркнул он.
В прошлом месяце подозрительные дроны уже были замечены над военным тренировочным лагерем Эльсенборн и над казармами в Марш-ан-Фамен.
Кляйне-Брогель — важная авиабаза бельгийских вооруженных сил. Здесь хранятся американские ядерные боеголовки, а с 2027 года она станет базой для новых истребителей F-35.
В прошлом лете возле Кляйне-Брогеля было замечено восемь дронов за два месяца. Тогда это были местные жители, которые не соблюдали запрет на использование дронов.