Глава Російської православної церкви в Чехії митрополит Іларіон може опинитися в національному санкційному списку через його зв’язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє видання Deník N із посиланням на три поінформовані джерела

Чинний чеський уряд йде у відставку, а ймовірний майбутній прем’єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що згоден на введення санкцій щодо митрополита.

Зараз дивляться

Санкції проти глави РПЦ в Чехії

Митрополит Іларіон, який був другою за значущістю особою в Російській православній церкві, вже рік служить у Карлових Варах. Видання Deník N виявило, що він пов’язаний з російською спецслужбою ФСБ.

— Таку людину слід було б включити до санкційного списку. Російські спецслужби мають тут своїх людей і спільників під різним прикриттям, і це ще раз вказує на те, ким є ця людина. Державні органи повинні розібратися з подібними речами, — заявив міністр з європейських справ Мартін Дворжак.

За даними трьох джерел Deník N, чеська влада і Міністерство закордонних справ розглядають можливість накласти санкції на митрополита через зв’язки з ФСБ. У МЗС також не стали коментувати конкретні заплановані кроки, але назвали представників Російської православної церкви частиною гібридних дій Росії.

Ймовірний майбутній прем’єр-міністр Андрій Бабіш згоден з включенням російського священнослужителя до санкційного списку, однак рішення все одно має ухвалити чинний уряд.

Що відомо про митрополита Іларіона

Варто зауважити, що чеська влада ще з минулого року розглядала можливість включення митрополита Іларіона до санкційного списку.

Відомо, що митрополит має угорський паспорт. Його перевели до Чехії з Будапешта наприкінці минулого року.

Російська православна церква в Чехії безпосередньо підпорядковується Московському патріархату.

Раніше видання Deník N опублікувало відео, на якому митрополит Іларіон стріляє зі зброї, що використовується співробітниками ФСБ. За свідченням його колишнього колеги, Ілларіон хвалився, що стріляв у штаб-квартирі спецслужби в Москві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.