Президент Сербии Александар Вучич обратился к Европейскому Союзу с предложением закупать сербские боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в Украине.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Cicero.

Вучич предложил ЕС сербские боеприпасы

По словам Вучича, Сербия в настоящее время производит больше боеприпасов, чем Франция, а ее склады уже “переполнены снарядами”.

Страна продолжает производство, в частности минометных боеприпасов.

Президент считает, что договоренность с ЕС о продаже сербских боеприпасов могла бы стать вкладом Сербии в укрепление европейской безопасности.

— Я не хочу, чтобы меня считали тем, кто постоянно поставляет боеприпасы воюющим сторонам, но в Европе боеприпасы нужны. Поэтому я предложил нашим друзьям из ЕС заключить с нами договор купли-продажи и взять все, что у нас есть, — сказал он.

По словам Вучича, сейчас он ожидает окончательного ответа от европейских партнеров на свое предложение.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, могут ли эти боеприпасы использоваться в Украине, сербский президент подчеркнул:

— Покупатели могут делать с ними все, что угодно. Нам просто нужен долгосрочный договор, чтобы мы могли планировать.

Вучич также отметил, что Сербия остается военно нейтральным государством, осуждает российское нападение на Украину и стремится вступить в Европейский Союз.

Однако, по его словам, Белград продолжает поддерживать контакты с Россией по нескольким причинам — из-за импорта российского газа и непризнания Москвой независимости Косово.

Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов стать площадкой для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

