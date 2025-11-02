Президент Сербії Александар Вучич звернувся до Європейського Союзу з пропозицією закуповувати сербські боєприпаси, які згодом можуть бути використані в Україні.

Про це він повідомив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero.

Вучич запропонував ЄС сербські боєприпаси

За словами Вучича, Сербія нині виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, а її склади вже “переповнені снарядами”.

Зараз дивляться

Країна продовжує виробництво, зокрема мінометних боєприпасів.

Президент вважає, що домовленість із ЄС щодо продажу сербських боєприпасів могла б стати внеском Сербії у зміцнення європейської безпеки.

– Я не хочу, щоб мене вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, які воюють, але в Європі боєприпаси потрібні. Тому я запропонував нашим друзям з ЄС укласти з нами договір купівлі-продажу і взяти все, що ми маємо, – сказав він.

За словами Вучича, зараз він очікує остаточної відповіді від європейських партнерів на свою пропозицію.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи можуть ці боєприпаси використовуватися в Україні, сербський президент наголосив:

– Покупці можуть робити з ними все, що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий договір, щоб ми могли планувати.

Вучич також зауважив, що Сербія залишається військово нейтральною державою, засуджує російський напад на Україну та прагне вступити до Європейського Союзу.

Проте, за його словами, Белград продовжує підтримувати контакти з Росією з кількох причин – через імпорт російського газу та невизнання Москвою незалежності Косова.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.