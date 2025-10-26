Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что Белград готов провести мирные переговоры между Украиной и Россией.

Об этом он сказал в интервью Fox News Digital.

Белград готов провести переговоры между Украиной и РФ

– Сербия также является одной из стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая то, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, если это необходимо или если есть заинтересованность, провести какие-либо переговоры… о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким смертям и стольким разрушениям, – сказал министр иностранных дел.

Он отметил, что война в Украине должна немедленно закончиться.

Джурич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, определенными ООН, включая Украину.

Предложение главы МИД Сербии о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией появилось после того, как был отложен запланированный саммит между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии.

Некоторые аналитики считают, что Сербия может стать неожиданным выбором для проведения следующего раунда переговоров о прекращении огня между РФ и Украиной, учитывая исторические связи между Москвы с Белградом, основанные на культурных и религиозных связях через Сербскую православную церковь.

