Новый председатель нижней палаты чешского парламента (Палаты депутатов Чехии) Томио Окамура приказал снять с здания парламента флаг Украины, который висел там с 2022 года как символ солидарности.

Об этом он сообщил в сети Х.

Окамура приказал снять флаг Украины со здания правительства

На обнародованном видео видно, как лидер правопопулистской партии SPD держит лестницу для мужчины, который снимает украинский флаг с фасада парламента Чехии.

— Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд, — сказал спикер в комментарии порталу iDNES.

Партия SPD во время предвыборной кампании выступала под лозунгом уборки украинских флагов со зданий государственных органов и учреждений.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Лидер SPD Томио Окамура в ходе избирательной кампании сделал ряд других антиукраинских заявлений, в частности, выступал за ограничение прав украинских беженцев в Чехии и прекращение военной поддержки Украины.

В среду, 5 ноября, Томио Окамуру избрали спикером Палаты депутатов Чехии в соответствии с коалиционным соглашением между его партией SPD, правыми Автомобилистами и движением ANO.

Скриншот: Томио Окамура

