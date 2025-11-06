Новий голова нижньої палати чеського парламенту (Палати депутатів Чехії) Томіо Окамура, наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, який висів там із 2022 року як символ солідарності.

Про це він повідомив у мережі Х.

Окамура наказав зняти прапор України з будівлі уряду

На оприлюдненому відео видно, як лідер правопопулістської партії SPD тримає драбину для чоловіка, який знімає український прапор із фасаду парламенту Чехії.

– Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд, – сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Партія SPD під час передвиборчої кампанії виступала під гаслом прибирання українських прапорів із будівель державних органів та установ.

Лідер SPD Томіо Окамура у ході виборчої кампанії зробив низку інших антиукраїнських заяв, зокрема, виступав за обмеження прав українських біженців у Чехії та припинення військової підтримки України.

У середу, 5 листопада, Томіо Окамуру обрали спікером Палати депутатів Чехії відповідно до коаліційної угоди між його партією SPD, правими Автомобілістами та рухом ANO.

Скріншот: Томіо Окамура

