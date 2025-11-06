У перемовинах між Україною та Росією щодо мирного врегулювання війни спостерігається певний прогрес.

Про це заявив спеціальний представник президента США Стівен Віткофф під час виступу на Американському бізнес-форумі.

Віткофф заявив про “певний прогрес” у мирних переговорах

– Залишається ще багато роботи у питанні безпекових протоколів для України, має відбутися ще багато експертних дискусій на нижчому рівні, до того, як лідери укладуть угоду. Утім, я відчуваю, що є певний прогрес, – сказав Віткофф.

Він також зауважив, що “обидві сторони не довіряють одна одній, і це все дуже ускладнює”.

– Росія та Україна з часом усвідомлять, що вирішення конфлікту кінетичним шляхом шкідливе у віддаленій перспективі, і що його треба розв’язати дипломатично, – зазначив спецпредставник президента США.

За словами Віткоффа, припинення війни в Україні стане можливим після остаточного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.

Раніше CNN повідомляло, що причиною зриву зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті могла бути жорстка позиція Росії щодо завершення війни в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися на саміті Великої двадцятки (G20) у південноафриканському місті Йоганнесбург наприкінці листопада.

